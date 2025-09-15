Место нападения вооруженных людей в центре российского города попало на видео

Проспект Кизляра, на котором было совершено вооруженное нападение, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, что на место перестрелки на проспекте Победы приехали сотрудники Росгвардии, вокруг много людей и движение затруднено.

По рассказам местных жителей, к бургерной подъехала Lada Granta с вооруженными людьми. После этого они напали на пассажиров и водителя автомобиля Toyota Camry. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что напавшего на полицейских в Москве повезли на допрос.