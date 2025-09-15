В Иркутске загорелись торговые павильоны на площади 2,2 тыс. кв. м

Кровля здания с торговыми павильонами горит в Иркутске на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России.

"В Иркутске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Горит кровля здания, где расположены торговые павильоны. Огонь охватил 2 200 квадратов. Предварительно, никто не пострадал. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 12 единиц техники. Наращиваются силы и средства", - говорится в сообщении.

