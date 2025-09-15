Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

Мошенники начали выкупать домены официальных компаний, чтобы вводить россиян в заблуждение. О новом способе обмана в интернете эксперты компании Bi.Zone рассказали «Ленте.ру».

«Злоумышленники отслеживают домены, срок регистрации которых подходит к концу, а затем выкупают их для своих целей. Их может заинтересовать любой сайт: страница жилого комплекса или онлайн-визитка мастера», — рассказали в компании.

Затем, пользуясь тем, что у ресурса уже есть аудитория и репутация, мошенники размещают на нем запрещенный контент.

В Bi.Zone предупредили, что аферисты также могут рассылать вредоносное ПО от имени бывшего администратора ресурса.

«В более редких случаях злоумышленники создают фишинговые домены, маскируют их под официальные домены регистратора или хостинг-провайдера, а затем получают данные для входа в аккаунт жертвы», — уточнили в компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников, компаниям нужно отслеживать срок действия домена и своевременно его продлевать — это позволит защитить ресурс от перекупки и предотвратить репутационные риски. Кроме того, необходимо следить за актуальностью указанных в реестре данных и в случае прекращения деятельности юридического лица оперативно переоформлять его на нового администратора, добавили специалисты.

Ранее в Bi.Zone раскрыли другую новую мошенническую схему. Сообщалось, что в сентябре мошенники будут атаковать россиян предложениями сохранить высокие ставки по вкладам и выгодно инвестировать свои деньги.