Режим ЧС ввели в Ангарске после взрыва в многоквартирном доме

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ангарске Иркутской области после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме 12-го микрорайона.

Около 03:30 в квартире второго этажа дома № 12 произошел взрыв бытового газа. Сначала спасатели сообщили о трех пострадавших. Позже стало известно, что погиб хозяин квартиры. Специалисты обследуют конструкции здания, чтобы выяснить масштаб повреждений.

По информации мэра Ангарска Сергея Петрова, в квартире жил человек с особенностями здоровья. Эти сведения уточняются.

"С восьми часов в городском округе введен режим ЧС. По завершении экспертизы, когда будет исключена возможность обрушения конструкций, специалисты начнут аварийно-спасательные работы", - сообщил Сергей Петров.

Согласно данным мэра, в квартире, находившейся над эпицентром взрыва, пострадали двое. 40-летний мужчина госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника, у 12-летней девочки зафиксированы ушибы лица, сотрясение головного мозга.