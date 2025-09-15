Спасатели нашли тело мужчины на месте взрыва газа в российском городе

Спасатели достали из-под завалов тело 56-летнего мужчины после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ангарске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, хлопок газа произошел на втором этаже многоэтажного дома. В результате случившегося пострадали три человека, двое были госпитализированы.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

О происшествии стало известно ранее. Как сообщал иркутский губернатор Игорь Кобзев, после взрыва самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей.