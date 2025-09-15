Мошенники обманом заставляют россиян звонить незнакомцам

Мошенники обманом заставляют россиян перезванивать на незнакомые номера. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

© Газета.Ru

"Этот трюк используется мошенниками, чтобы вытянуть человека из чатов и писем в обычный телефонный звонок", - пояснил законодатель.

По словам Гаврилова, выступая в роли якобы инициатора звонка, люди ощущают ложное чувство контроля над ситуацией и из-за него легче доверяют злоумышленникам, становясь жертвой их уловок.

"Сначала пугают "блокировкой", затем "успокаивают", предлагают "прямую линию со службой безопасности банка", торопят: "осталось две минуты", - привел пример мошеннической схемы депутат.

До этого россиян предупредили, что они могут лишиться квартиры и денег при продаже жилья жертвам мошенников. Громким примером возвращения жилья жертве злоумышленников решением суда стало дело народной артистки России Ларисы Долиной.

Суд обязал купившую у нее квартиру со скидкой за 112 млн рублей Полину Лурье вернуть приобретенную недвижимость певице. Суд посчитал, что Долина продала квартиру под влиянием обмана, и отменил сделку, а Лурье так и не получила назад выплаченные средства.