В МВД перечислили признаки того, что ребенок попал под влияние злоумышленников

Появление у ребенка новых дорогих вещей и чужих банковских карт могут свидетельствовать о том, что он находится под влиянием мошенников. Об этом, ссылаясь на материалы МВД, сообщает ТАСС.

Кроме того, такими признаками могут быть неясно откуда появившиеся деньги, частое и скрытное от взрослых проведение времени в интернете, употребление специфической лексики.

В частности, родителей должны насторожить слова: "дропы", "кладмены", "спортики", "клад", "закладка", "симка", "ворк", "аренда акка" и наличие у ребенка таких предметов, как изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, большое количество сим-карт.

О влиянии мошенников на детей могут также свидетельствовать высказывания, которые одобряют или оправдывают незаконные действия.