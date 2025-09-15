Трамп раскрыл подробности жестоко убийства в Техасе, совершенного нелегалом
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Далласе (штат Техас) нелегальный мигрант из Кубы обезглавил местного жителя прямо на глазах у его семьи. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
Он также отметил, что ранее кубинец был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон машин. Однако в США его пустила обратно администрация бывшего президента Джо Байдена.
Ранее власти США сообщили, что инцидент произошел в минувшую среду в мотеле. Подозреваемый в убийстве работал там уборщиком.
