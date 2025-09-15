Жители Китая наблюдали таинственный взрыв

В китайской провинции Шаньдун произошел загадочный взрыв, его причины пока не установлены. Об этом пишет Yangcheng Evening News (YEN).

По одной из версий, был сбит неопознанный летающий объект. Очевидцы рассказали, что в небе появилась яркая, напоминающая факел, точка света. которая очень быстро двигалась.