Полицейским Лондона задумали выдать огнестрельное оружие

Руководство полиции Лондона изучает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителе. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет.

© Lenta.ru

Уточняется, что лондонским полицейским задумали выдать полуавтоматические пистолеты« для защиты от растущей угрозы их жизни». В публикации упоминается происшествие в 2022 году, когда двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона. Это привело к пересмотру правил на оружие.

Сейчас правом на огнестрельное оружие обладают только высококвалифицированные представители специализированных подразделений и те, кто обеспечивают безопасность на важных мероприятиях и отстреливают опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе рации и газовые баллончики.

Ранее французские полицейские потребовали право на самооборону. В 2022 году в Париже проходила манифестация в поддержку осужденных за применение оружия правоохранителей и против насилия в отношении стражей порядка.