МЧС задействовало дополнительные резервы для тушения крупного пожара в Крыму

Пожар произошел рядом с поселком Орджоникидзе в районе поворота на Коктебель. Пламя охватило сухую растительность, его распространению способствует порывистый ветер. Также в районе сложная-пересеченная местность, которая осложняет работу огнеборцев.

Чтобы ликвидировать возгорание, МЧС нарастило группировку сил и средство.

“К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-спас, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство”, - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Всего в ликвидации пожара задействованы 135 человек и 32 единицы техники.

Угрозы населенному пункту нет, уточнили в МЧС.

