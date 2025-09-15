В Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв

Хлопок газовоздушной смеси случился в многоквартирном доме в Ангарске, возгорания не последовало. Пострадали три человека, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека, двое госпитализированы.

Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", - написал он в своем телеграм-канале.