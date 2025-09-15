В Аризоне задержали осквернившего мемориал памяти Кирка

Полиция Финикса, штат Аризона, задержала подозреваемого в попытке осквернить стихийный мемориал памяти активиста Чарли Кирка (на фото). Об этом сообщил местный телеканал KOLD.

© Газета.Ru

По информации полиции, задержанным является 19-летний Райдер Коррал. По данным следствия, подозреваемый попытался разрушить мемориал, расположенный у штаб-квартиры основанной Кирком организации Turning Point. Молодой человек был задержан прохожими, после чего его передали полицейским.

"Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка", - говорится в материале.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса.

На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.