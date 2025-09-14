В Крыму вспыхнул крупный ландшафтный пожар у курорта Коктебель

Пожарные тушат сухую растительность, загоревшуюся между поселками Коктебель и Орджоникидзе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 19:32. На место немедленно выехали команды спасателей МЧС и Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.

Пожар охватил шесть гектаров пересеченной местности, что значительно осложняет борьбу с огнем. Кроме того, в Крыму уже несколько дней не стихает сильный, порывистый ветер.

Сейчас в очаге возгорания со стихией борются 135 человек и 32 единицы техники. Сегодня же спасателям пришлось тушить крупный природный пожар вблизи Керчи и в Севастополе.