В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

© Газета.Ru

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р. К.»,— говорится в карточке уголовного дела.

Детали не раскрываются из-за грифа секретности. Уточняется, что фигуранта арестовали в пятницу.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) и планировавшего принять участие в конфликте на украинской стороне.

9 сентября стало известно, что второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Алтайского края к девяти годам заключения за приготовление к государственной измене и участие в деятельности террористической организации.