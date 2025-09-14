Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка отказался признать вину

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, не признает своей вины и не сотрудничает со следствием, рассказал телеканалу ABC губернатор Юты Спенсер Кокс.

Ранее Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает [со следствие], но все окружающие его люди сотрудничают. И я думаю, это, это, это очень важно», — разъяснил губернатор.

По его словам, в ближайшие дни появятся новые подробности. Он добавил, что американцам следует проявить доброту и понимание в период высокой политической напряженности.

«Это очень трагические обстоятельства, которые затрагивают всех нас», — отметил Кокс.

Ранее пресс-секретарь шерифа округа Юта сержант Рэймонд Ормонд сообщил, что Тайлер находится в спецприемнике под «особым наблюдением», пока врачи устанавливают, представляет ли он опасность для себя или окружающих.