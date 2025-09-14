Россиянин сбил ехавших по зебре на электросамокате девушек

В Волгодонске арестовали водителя, сбившего девушек на зебре. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, 22-летний Магомед на Audi проехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе двух девушек на элетросамокате, они получили травмы несовместимы с жизнью.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Мать российской актрисы сбила самокатчика.