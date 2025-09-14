Стало известно, когда подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения

Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше информации про расследование. Об этом сообщил телеканалу NBC губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

© Соцсети

«Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения. В настоящее время собираются доказательства, проводятся опросы друзей и людей из окружения подозреваемого», — уточнил он.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли ничем ему помочь.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон. Молодого человека сдал отец, 27 лет проработавший в полиции. Известно, что подозреваемому не нравились политические взгляды Кирка. Свою вину он не признал.