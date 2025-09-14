Суд Подмосковья объявил в розыск тяжелобольного главу «Суперметалла»

Солнечногорский суд Подмосковья 4 сентября заочно арестовал и объявил в розыск одного из руководителей и владельцев НПК «Суперметалл», лидера по производству приборов из платинового сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, 67-летнего заслуженного химика РФ Василия Васекина обвиняют в том, что обманул партнера на 50 млн руб. и не сдал государству на очистку от примесей поступивший из-за границы сплав драгметаллов на 2,4 млрд руб. Процесс приостановили, потому что совладелец «Суперметалла» находился в больнице, где ему сделали две операции на сердце. Затем суд счел, что Васекин скрывается.

Следствие утверждает, что обвиняемый вместе с бизнесменом Сергеем Перельманом обманули партнера, который в 2018-м собирался купить треть акций ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ). Три предпринимателя собирались ликвидировать организацию и разделить между собой акции основного актива «Суперметалл». Истец рассказал, что передал Васекину и его партнеру 52 млн руб. наличными, но остался без доступа к «Суперметаллу», а ИБВ продолжил существование.

«Все, что есть у следствия, это его показания о передаче сумки с деньгами 16 ноября 2018 года, но самих денег никто не видел, их происхождение осталось неизвестным и ничем не подтверждено», — заявил адвокат Перельмана Айрат Хикматуллин.

Защитник Васекина уверяет, что мужчина появится в суде, как только позволит здоровье. Химик также объяснил, что сдавать сплав драгметаллов государства было необязательно: он не теряет потребительские и функциональные свойства и остается пригодным для производства базальтовой нити после изготовления из него соответствующей детали.