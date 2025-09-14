В Ростовской области огонь от ландшафтного пожара подбирается к жилым домам

Ландшафтный пожар произошел в селе Кулешовка, расположенном в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил камыш и распространился на площади 1,5 тыс. квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 40 человек и 15 единиц техники.

«В том числе от МЧС РФ [направлено] 19 человек, шесть единиц техники», — говорится в заявлении.

Как пишет Telegram-канал «Это Ростов новости», на трассе возле Кулешовки из-за задымления произошло несколько аварий. В настоящее время дорога в сторону города Азова перекрыта.

Telegram-канал «Ростов №1» сообщил, что пламя постепенно подбирается к жилым домам. При этом Telegram-канал «Ростов Главный — Ростов Новости — 161» написал, что в Кулешовке уже загорелись несколько зданий. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

7 сентября в Сакском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар, из-за которого на сельской дороге Тепловка — Ивановка было временно ограничено движение. Площадь возгорания составила около 15 гектаров, в тушении огня принимали участие 141 специалист и 30 единиц техники.