В порту Гамбурга задержали курьеров с 400 кг кокаина

Полиция арестовала двух наркокурьеров в порту Гамбурга. В их автофургоне нашли более 400 кг кокаина, пишет NDR.

Инцидент произошел накануне вечером на терминале О'Свальдкай. Докеры увидели, как двое посторонних загружали спортивные сумки в фургон. Рабочие вызвали полицию и не дали водителю уехать до ее приезда.

Прибывшие силовики задержали одного наркокурьера после короткой погони, второго искали дольше. Были задействованы десятки полицейских поисковые собаки и вертолет. В итоге беглеца обнаружили. Он спрятался под машиной на терминале.

В кузове фургона сотрудники полиции нашли более 20 спортивных сумок с белым порошком. Пресс-секретарь Таможенного управления Гамбурга заявила, что было изъято более 400 килограммов кокаина.