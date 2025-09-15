Россиянка выбросила кота с четвертого этажа после расставания с возлюбленным

В подмосковном жилом комплексе под Одинцово произошел вопиющий случай жестокого обращения с животным. Как сообщает Mash, 50-летняя москвичка выбросила с четвертого этажа семимесячного кота породы скоттиш-фолд по кличке Тайсон.

© Московский Комсомолец

Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения.

По информации издания, женщина проживала в квартире у своего возлюбленного, однако после расставания, забирая вещи, она совершила данный жестокий поступок.

В результате падения животное получило множественные тяжелые травмы, включая переломы, черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов. Очевидцы обнаружили раненого кота и оперативно доставили его в ветеринарную клинику.

Владелец квартиры пытался утверждать, что кот выпал самостоятельно, но показания свидетелей и записи с камер опровергают эту версию. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Пострадавшее животное находится на лечении, а жильцы дома ищут для Тайсона новых ответственных хозяев.