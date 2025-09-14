В российском городе мужчина выстрелил по кафе

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил в сторону кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября у заведения на бульваре Александра Грина. Мужчина произвел выстрел в сторону кафе и повредил стекло и холодильник. Пострадавших в результате случившегося нет.

Правонарушителя задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В квартире задержанного проводится обыск. В ближайшее время мужчину доставят в полицию для проведения необходимых процессуальных действий и избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что житель Улан-Удэ открыл стрельбу из окна своей квартиры в сторону девочки, которая находилась во дворе дома. В результате ребенок получил ранение в спину.