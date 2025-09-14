Российская семья нашла использованный шприц в новой подушке

Семья москвичей купила подушку Togas за 22 тысячи рублей и обнаружила в ней использованный шприц с длинной иглой. Потерпевшие обратились в суд и требуют 10 млн компенсации, сообщает канал Mash.

© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Семья рассказала, что игла длиной около 5 сантиметров внезапно вылезла из подушки через несколько месяцев использования. Чудом никто из взрослых и детей не поранился.

Товар сдали на экспертизу. Выяснилось, что шприц использованный, каким-то образом он попал внутрь на производстве.

Семья обратилась в суд, требуя 10 миллионов компенсации морального вреда и новую подушку, а также неустойку и штраф.

Адвокат семьи Роберт Солдатов заявил, что официальный представитель Togas в РФ хочет снять с себя ответственность и утверждает, что магазин работал по франшизе.

В компании пока не комментировали инцидент.

Togas — греческий бренд домашнего текстиля, декоративных тканей и постельного белья.