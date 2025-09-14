Попавший в скандал с возможным отмыванием денег военблогер Роман Алехин владел тремя автомобилями премиум-класса. Об этом сообщают «Известия» в Telegram.

По информации издания, Алехин владел следующими транспортными средствами:

электрокар ZEEKR 001 стоимостью в 4,3 миллиона рублей. При этом автомобиль был оформлен на ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю.И. Алехина» для снижения суммы налогов Volkswagen Teramont стоимостью 3,5 миллиона рублей Haval H7 стоимостью от 3,5 миллиона рублей

«Стоит отметить, что до волонтерской деятельности по сбору помощи бойцам СВО блогер проживал на съемной квартире с матерью», — подчеркнули «Известия».

9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам СВО. Сам блогер опроверг обвинения и заявил, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму.

Ранее Алехин признал в комментарии «Известиям», что он получил повестку по мобилизации и не был направлен в зону боевых действий. Военблогер сослался на перелом позвоночника и порок сердца.