Раскрыты новые детали в деле о хищениях у участников СВО

По делу о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) в Шереметьево установлено не менее 50 потерпевших. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Потерпевших не менее 50 человек, как гражданские лица, так и участники СВО», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, фигуранты дела, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Как говорится в материалах, членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышения цен на такси.

В аэропорту подыскивали бойцов ВС РФ и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась, например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, говорится в материалах. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин. Несколько подозреваемых заключили досудебное соглашение со следствием.