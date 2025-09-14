Мужчина утонул на глазах у жены и внука на Байкале

Трагический случай произошел в Ольхонском районе на Байкале. Лодку с людьми унесло вглубь водоема. В ней находились 55-летняя женщина и ее 2-летний внук, пишет «Комсомольская правда».

Спасатели и полиция получили тревожное сообщение 11 сентября. На Ольхоне в местности Хала людей унесло в открытое море. Дрейфующую весельную лодку они обнаружили в 4-х километрах от берега. В ней находились 55-летняя женщина и ее 2-летни внук.

Пострадавшая рассказала страшную историю. Ее муж вышел на сушу, чтобы отогнать стадо коров от их стоянки. В это время ветер сорвал лодку с якоря. Порывы уносили судно все дальше от берега.

Мужчина зашел в холодную воду и попытался догнать лодку. Однако в какой-то момент он скрылся под водой. Все произошло на глаза жены. Впоследствии водолазы выловили тело мужчины в 300-х метрах от берега на 4-хметровой глубине. Тело подняли из водной пучины и передали сотрудникам полиции.

