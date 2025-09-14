В российском городе мигранты напали на сотрудника ГИБДД
В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
По данным следствия, в столице двое мигрантов пытались помешать работе сотрудников дорожной инспекции при эвакуации автомобиля и напали на него. В результате пострадавший получил различные телесные повреждения.
В отношении нападавших избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
