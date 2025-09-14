15-летний школьник из Перми стал фигурантом дела о терроризме

В Перми двое мальчиков пытались поджечь релейный шкаф, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

По версии следствия, подростки 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф «в целях дестабилизации деятельности органов власти». Так как младший из поджигателей еще не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» было возбуждено в отношении его старшего приятеля.

12 сентября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения и отправил юношу под домашний арест до 10 ноября 2025 года. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

До этого под Петербургом 18-летнего юношу задержали из-за комментариев в Telegram. По версии следствия, в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года он оставил в одном из мессенджеров несколько комментариев, содержащих публичное оправдание терроризма и одобрение деятельности террористической организации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Юноше грозит реальное лишение свободы на срок от пяти до семи лет.