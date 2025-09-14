Двигатель загорелся у самолета рейса Москва — Хургада

Двигатель пассажирского самолета, следовавшего из Москвы в Хургаду, загорелся через несколько минут после взлета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. По словам пассажиров, они вылетели рейсом египетской авиакомпании Nesma Airlines из Внуково в Хургаду. Как только самолет начал набирать высоту, пилот сообщил о возгорании двигателя. Воздушное судно удалось экстренно посадить во Внуково, посадка осуществлялась на одном работающем двигателе, уточнили в публикации.

Пассажиры рассказали, что их вывели обратно в аэропорт и сказали ждать следующего рейса. Только спустя сутки люди смогли улететь в Египет на другом самолете, потеряв день отдыха.

Самолет разбился в российском регионе

Россияне рассказали, что представители авиакомпании сначала предложили им отель, однако позже изменили свое решение и выдали ваучер на 650 рублей для питания. Турагентам авиакомпания не отвечает, добавили в SHOT.

До этого пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево, несмотря на действующий в аэропорту план «Ковер». По данным Mash, Boeing 737, принадлежащий египетской компании Red Sea Airlines, следовал из Шарм-эш-Шейха в Москву и должен был сесть во Внуково, но не смог из-за введенных ограничений. Из-за этого лайнеру пришлось кружить в зоне ожидания над Вязьмой, однако запасы топлива начали подходить к концу. В результате самолет совершил аварийную посадку на запасном аэродроме Шереметьево.