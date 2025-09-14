Найдено тело пропавшего российского судьи

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший 3 сентября в Иркутске, найден погибшим. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича», — говорится в сообщении.

Представители суда выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По данным канала, прощание с Курцем пройдет 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00.

По данным ТАСС, смерть не носит криминального характера.

Убитый в Камышине судья обвинялся в нарушении этики

До этого Telegram-канал Baza писал, что Николай Курц совершил суицид. По информации журналистов, мужчина ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последний раз его видели на Глазковском мосту в Иркутске. Позже в местных правоохранительных органах подтвердили его смерть. Его коллеги допустили, что на такой шаг Курц мог пойти по личным причинам.

Курц занимал должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа с ноября 2023 года. До этого он работал в Арбитражном суде Иркутской области.