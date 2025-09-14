На Японию обрушился сильнейший в истории торнадо

Сильнейший торнадо, когда-либо зарегистрированный в Японии, обрушился на префектуру Сидзуока. Разрушительный смерч с порывами до 168 миль в час, в результате чего 89 человек получили ранения и остались следы разрушений.

© Московский Комсомолец

Япония пережила сильнейший торнадо за всю свою историю после того, как разрушительный смерч пронесся по префектуре Сидзуока, пишет The Guardian.

В прошлую пятницу торнадо, классифицированный как JEF3, уровень 3 из 5 по шкале интенсивности торнадо в Японии, сопровождался порывами ветра до 168 миль в час, в результате чего 89 человек получили ранения и остались следы разрушений. В число наиболее пострадавших районов вошли Макинохара и Йошида, где перевернулись транспортные средства и было повреждено более 1200 строений. С начала наблюдений в 1961 году в Японии произошло 13 торнадо третьего уровня, но ни одно из них не достигло четвертого уровня.

Торнадо возник в результате нестабильных условий, вызванных тропическим штормом "Пейпа", который в тот же день обрушился на японскую префектуру Коти и обрушился недалеко от города Сукомо, пишет The Guardian. Шторм вызвал проливные дожди и сильный ветер, причинив ущерб всему региону. В этом районе пострадали 24 человека, повреждено или разрушено более 40 домов и почти 14 000 жителей остались без электричества.

Перед штормом власти издали приказы об эвакуации, затронувшие более 600 000 жителей, призвав соблюдать осторожность в отношении наводнений и оползней. В Симокитаяме, деревне в префектуре Нара, за один час выпало 80 мм осадков, в то время как в городе Кумано за тот же период выпало 63 мм осадков.

Между тем ураган "Кико", который когда-то был мощным ураганом 4-й категории в восточной части Тихого океана, на этой неделе ослабел до тропического шторма, когда проходил мимо Гавайских островов, отмечает The Guardian. "Кико", который сформировался 31 августа, в воскресенье достигал скорости ветра 110 миль в час, а затем его сила снизилась до 2-й категории. Ко вторнику система была официально понижена до статуса тропического шторма.

Ураган "Кико" повернул к северу от Гавайских островов, и к среде его остатки зависли вблизи северной оконечности Кауаи, при этом устойчивый ветер снизился примерно на 40 миль в час, поскольку шторм продолжал терять силу. Тем не менее присутствие катаклизма все еще ощущается по всему штату, поскольку синоптики прогнозируют сильные штормовые волны, обильные осадки, порывистый ветер и опасные течения. Эти опасные условия по-прежнему представляют серьезную опасность как для серферов, так и для любителей пляжного отдыха.