Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

© m24.ru

В соответствии с действующим режимом, авиагавань не работает на прием и выпуск воздушных судов.

Как уточнил представитель Федерального агентства воздушного транспорта, решение об объявлении данных мерах обусловлено обеспечением безопасности полетов.

Ранее Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.