Стало известно о третьем погибшем росгвардейце после взрыва под Орлом

В больнице скончался третий сотрудник Росгвардии, получивший ранения после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался», - написал он.

Клычков отметил, что региональные власти помогут семьям погибших правоохранителей. Ранее стало известно, что от взрыва погибли два сотрудника Росгвардии. Один их коллега получил ранения.

МЖД: после взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту

Ранее «МК» писал, что украинские террористы хотят превратить Орловскую область в новый диверсионный участок фронта по подобию Курской, Брянской и Белгородской областей.