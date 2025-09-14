В Польше вандалы срезали крест с украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дипломат уточнил, что инцидент произошел в городе Легнице в канун христианского праздника Воздвижения Креста Господня.

«Мы узнали, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы», — заявил посол.

Дипмиссия направила ноту в польский МИД, а генеральное консульство Украины во Вроцлаве попросило местных правоохранителей найти и привлечь виновных к ответственности.

Боднар призвал польских друзей и партнеров реагировать на антиукраиские тенденции. Он подчеркнул, что для народов обеих стран повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях.

10 августа в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве днем ранее. После скандала премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 57 украинцев и 6 белорусов покинут страну из-за действий на мероприятии.