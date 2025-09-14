В Хакасии охотник застрелил человека, приняв его за зверя

Трагически закончился выезд в тайгу пяти жителей Республики Хакасия - один из охотников застрелил другого.

Согласно информации следователей, 12 сентября пятеро охотников, приехавших из Абакана в поселок Кубайка, разделились на две группы и отправились в лес. Вечерние сумерки и туман ввели одного из добытчиков в заблуждение: полагая, что видит дикого зверя, охотник прицелился и выпустил заряд в своего товарища.

"Мужчина с огнестрельным ранением в живот скончался при доставлении в больницу", - сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.