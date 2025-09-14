В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено в конце июня 2025 года. Ранее не судимый россиянин подозревается в совершении мошеннических действий в отношении певца и его супруги.

Еще один собеседник агентства уточил, что в деле несколько эпизодов, один из них связан с Газмановым.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. В общей сложности артистка перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Специалисты, которые провели экспертизу, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры состояние артистки было психически неустойчивым.