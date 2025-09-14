В Ленинградской области сошли с рельсов три вагона товарного состава

Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят возможную диверсию. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

"В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово - Мшинская сошли с рельсов 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии", - написал он.

Губернатор отметил, что на месте инцидента работают саперы. Электрички на участке движения Сиверская - Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.