В Псковской, Тамбовской и Пензенской областях ввели режим опасности БПЛА

Сразу в трех регионах РФ был введен режим опасности БПЛА. Речь идет о Псковской, Тамбовской и Пензенской областях.

© Газета.Ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможных перебоях в работе интернета.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко также сообщил о введения режима беспилотной опасности.

«Тамбовская область. «Воздушная тревога» - опасность атаки беспилотных воздушных судов. Соблюдайте спокойствие», — написал он.

О введении режима опасности БПЛА в Тамбовской области местным жителям сообщили в приложении МЧС.

Днем 13 сентября украинский беспилотник детонировал возле пассажирского автобуса в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, в результате пострадали три человека — двое взрослых и 16-летняя девушка.

Последнюю доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочным ранением плеча. Взрослых, в свою очередь, транспортировали в городскую больницу №2.

Само транспортное средство также получило повреждения. У автобуса оказались выбиты окна.

