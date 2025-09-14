Глава Ленобласти уточнил информацию о сошедшем с рельс составе

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале уточнил информацию о сошедшем с рельс составе.

«По уточненным данным с рельс сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет», — написал губернатор.

К месту аварии в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. Движение поездов перекрыли в двух направлениях, задерживаются десять пригородных электричек.

Ранее Дрозденко сообщал, что на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного поезда. Он отметил, что следователи проверят версию диверсии, на месте инцидента работают саперы.