В Киевской области Украины, в районе села Калиновка, произошел взрыв из-за детонации боеприпасов, перевозимых в поезде. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщило издание «Зеркало недели».

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в момент, когда рядом следовал пассажирский поезд Харьков-Перемышль.

В результате взрыва была повреждена контактная сеть железной дороги. Сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в лесополосу. На данный момент информация о пострадавших не поступала, передает Газета.Ru.

Накануне стало известно, что украинские военные пытались сорвать снабжение подразделений российской армии, нанеся удары по железнодорожной станции. Российский майор Михаил Демидов сумел вывести железнодорожный состав из-под массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рискуя собственной жизнью.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Для атак использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Среди пораженных целей оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктур, военные аэродромы, а также склады вооружения и военной техники.