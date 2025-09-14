МЖД: после взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту

Движение поездов дальнего следования в Орловской области организовано по альтернативному маршруту после взрыва на железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту", - говорится в публикации.

По информации МЖД, для пассажиров "Ласточек" назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск. Кроме того, пассажиры поездов дальнего следования, которые были задержаны в пути свыше четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, заключили в пресс-службе. 13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства.

Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что их было два, позднее РИА Новости сообщило, что заложено было три бомбы на расстоянии 50 метров друг от друга. При обходе путей одна из бомб детонировала, в результате чего пострадали обнаружившие их сотрудники. Из-за диверсии на путях в Орловской области задерживаются 10 железнодорожных составов на перегоне Малоархангельск - Глазуновка.