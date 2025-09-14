Число задержанных на акции Робинсона в Лондоне достигло 25 человек

Число задержанных на акции британского правого активиста Томми Робинсона в Лондоне достигло 25 человек. Об этом пишет Sky News.

«Столичная полиция заявила, что 25 человек были арестованы за различные правонарушения, и добавила, что имела место «значительная агрессия», а некоторые сотрудники полиции «подвергались атакам с применением предметов», — говорится в материале.

Ранее говорилось о девяти арестованных за разные правонарушения на акции, на которую вышли 3 млн человек.

Как сообщает RT, для обеспечения безопасности задействовали более 1,6 тыс. полицейских.

Американский бизнесмен Илон Маск на митинге Томми Робинсона призвал распустить британский парламент.