Более 10 поездов задерживаются в Орловской области после взрыва на путях

Более 10 поездов задерживаются в Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда
Причиной стал взрыв на путях на перегоне Малоархангельск – Глазуновка, сейчас там продолжают работу оперативные службы.

Напомним, что в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

Восемь составов идут по маршрутам дальнего следования, а три поезда являются пригородными (Орел - Курск).

По информации МЖД, среднее время задержки поездов составляет 4 часа 30 минут.

