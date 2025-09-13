Два человека погибли при взрыве на железной дороге в регионе РФ

В Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.

Как пояснил губернатор Андрей Клычков, из-за оперативных мероприятий по инциденту на перегоне Малоархангельск - Глазуновка задержано движение нескольких поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Вероятно, их доставят к пунктам назначения автобусами.

Сейчас ситуация находится под контролем, заверил Клычков. Проводятся оперативные мероприятия, в том числе розыск причастных к совершению преступления.