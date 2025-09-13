Десятки альпинистов застряли на Эльбрусе после ЧП

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии после обрыва канатной дороги. Вещи и документы людей остались в кабинках подъемника, сообщает телеграм-канал Mash.

В группе неопытные альпинисты, которые впервые поднимались на Эльбрус. Это туристы из Башкирии и Татарстана, а также трое белорусов.

Они остановились на высоте 3780 метров, чтобы пройти акклиматизацию. После ЧП с обрывом тросов группе запретили спускаться самостоятельно. В итоге люди остались в вагончиках и ночевали при минус 5. Кроме того, документы, снаряжение и пропитание остались на канатной дороге.

Сейчас группу спустили на более безопасную высоту на «Камазах». Все туристы в порядке.

Накануне сообщалось, что три туриста насмерть разбились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где оборвалась канатная дорога.