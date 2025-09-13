21 человек пострадал при взрыве в кафе в Мадриде

В кафе в Мадриде произошел сильный взрыв. Пострадал 21 человек, трое из них получили серьезные ранения, пишет Reuters.

© ТАСС / ZUMA

По данным экстренных служб, взрыв произошёл в 15:00 (14:00 мск) в Вальекасе, южно-центральном районе Мадрида.

На месте работают представители экстренных служб. Ведется расследование, причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, что в январе 2021 года три человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва газа в здании в центре Мадрида.