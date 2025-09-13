Раскрыт мотив убийств «Уральского Раскольникова»

Денис Писчиков, которого СМИ называют «Уральский Раскольников», убивал ради еды и денег. Полученные средства он пропивал, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, прозвище «Раскольников» преступник получил за манеру убивать стариков топором, а эпитет «уральский» в связи с тем, что родился в Свердловской области.

Первый приговор Писчикову Мособлсуд вынес в 2004 году, признав его виновным в 14 убийствах. Спустя почти 20 лет в колонии он признался еще в трех убийствах.

По его словам, в 2002 году он убил чету пенсионеров, спавших в своем доме. После убийства «в помещении кухни выпил из бутылки водку, обыскал дом, нашел на шкафу лодку и похитил денежные средства около 700 рублей».

По данным следствия, Писчиков также забрал из дома часы, будильник и продукты в пакете: консервы, сливочное масло, подсолнечное масло и чай. В доме еще одной пенсионерки, в убийстве которой он признался, ничего ценного не было.