В Грузии арестовали бывшего министра обороны

Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщило информационное агентство Интерпрессньюс.

Решение об аресте приняла судья Екатерина Барбакадзе. Именно такой меры пресечения требовала для экс-министра прокуратура. Сторона защиты предлагала суду выпустить Бурчуладзе под залог в размере 100 тыс. лари (более $37 тыс.).

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) задержала Бурчуладзе 11 сентября. По данным следствия, он с несколькими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и своим родственником создал неконкурентную среду для приобретения МРТ-аппарата. В результате оборудование было куплено за счет средств ведомства за 3,94 млн лари (около $1,5 млн) при рыночной цене в 2,6 млн лари (около $0,9 млн).

Помимо этого, как выяснило следствие, Бурчуладзе для сокрытия нелегальных доходов в январе 2025 года приобрел в Испании участок земли с домом более чем за €0,5 млн. В декабре 2024 года его семья составила фиктивный договор о дарении недвижимости в Грузии для маскировки происхождения денег. Бурчуладзе не указал в декларации приобретение недвижимости в Испании.

Экс-министру предъявлены обвинения по статьям УК Грузии о легализации незаконных доходов и злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны при действующей власти (с февраля 2021 года по февраль 2024 года), после чего подал в отставку. В июле СГБ сообщила о задержании бывшего заместителя Бурчуладзе Георгия Хаиндравы, а также родственника экс-министра и бывшего сотрудника министерства за растрату госсредств в размере более 1,3 млн лари (около $500 тысяч).