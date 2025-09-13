Россиянин избил и ограбил собутыльницу, отказавшуюся давать ему деньги

В Башкирии 44-летний мужчина избил и ограбил 52-летнюю собутыльницу после того, как она отказалась давать ему деньги в долг. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире жительницы Благовещенского района, когда она со знакомым распивала спиртные напитки. Мужчина попросил у хозяйки денег в долг и, получив отказ, напал на нее с кулаками. Пока женщина была без сознания, он похитил ее сотовый телефон и банковскую карту, с которой затем снял около 3 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Благовещенска. При обыске по месту жительства задержанного был изъят похищенный телефон. По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.